Allegri a SportMediaset: "La corsa Champions si è complicata. Leao? Era nervoso perchè..."

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Dopo la sconfitta in casa della Lazio, Massimiliano Allegri ha dichiarato a SportMediaset: "Abbiamo fatto un primo tempo brutto tecnicamente e poi ci siamo esposti troppo ai loro contropiede e agli uno contro uno, abbiamo perso tutti i duelli. Nella ripresa abbiamo fatto meglio. La Lazio ha fatto una buona partita, soprattutot nel primo tempo, poi nel secondo tempo si è difesa. Noi abbiamo sbagliato troppo.

Se la squadra ha pensato troppo allo scudetto? A posteriori si potrebbe di re sì, ma una squadra che punta a vincere lo scudetto non può avere certi pensieri. Corsa scudetto più complicata? E' la corsa Champions che si è complicata, ora abbiamo 6 punti sul Como e 7 sulla Juventus con cui dobbiamo ancora giocare. Bisogna archiviare subito e fare una bella settimana di lavoro in vista del Torino.

La reazione di Leao dopo il cambio? Era un po' nervoso perchè ci sono state un paio di occasioni in cui poteva essere servito e non è stato servito. Mancano i i suoi gol e quelli di Pulisic? Vediamo il lato positivo: Pulisic ha calciato 5 volte in porta, poteva certamente essere più preciso. Lo sarà in futuro".