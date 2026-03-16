De Winter a SportMediaset: "Pensiamo a fare più punti possibili, poi vediamo cosa succede"

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Intervistato da SportMediaset dopo il ko in casa della Lazio, Koni De Winter ha spiegato: "Se si è parlato troppo della corsa scudetto? No, abbiamo affrontato la partita come le altre volte. Nel primo tempo abbiamo faticato anche per merito della Lazio. Ora pensiamo alla prossima partita. Noi pensiamo partita per partita, poi è normale guardare la classifica, ma pensiamo ad una partita alla volta. Nel primo tempo abbiamo sbagliato tanto tecnicamente. Loro sono ripartiti forte, però è anche merito loro che hanno fatto una bella partita. Classifica? Dobbiamo cercare di fare il meglio possibile in ogni partita e fare più punti possibili, poi vediamo cosa succede".

Questo il tabellino di Lazio-Milan, match valido per la ventinovesima giornata di Serie A.

LAZIO-MILAN 1-0

Marcatori: 26’ Isaksen.

LE FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Motta; Marušić, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor (dal 90’ Belahyane); Isaksen (dal 67’ Pedro), Maldini (dal 67’ Dia), Zaccagni (dal 83’Cancellieri). A disp.: Furlanetto, Giacomone; Hysaj, Lazzari, Pellegrini, Przyborek, Noslin, Ratkov. All.: Sarri.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 57’ Athekame), De Winter, Pavlović; Saelemaekers (dal 84’ Ricci), Fofana (dal 67’ Nkunku), Modrić, Jashari, Estupiñan (dal 57’ Bartesaghi); Pulisic, Leão (dal 67’ Fullkrug). A disp.: Pittarella, Terracciano, Odogu. All.: Allegri.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Ammoniti: 55’ Estupinan, 70’ Motta, 81’ Tavares, 90’+4 Pedro, 90’+5 Patric.

Espulsi: 90'+7 Sarri.

Recupero: 1’ 1T, 6’ 2T.