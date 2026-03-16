Zazzaroni: "Questa classe arbitrale è modesta, ecco perché"

Zazzaroni: "Questa classe arbitrale è modesta, ecco perché"MilanNews.it
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Oggi alle 12:10News
di Federico Calabrese

Ivan Zazzaroni, nel suo consueto editoriale sul Corriere dello Sport, ha parlato così della classe arbitrale: "Questa classe arbitrale è modesta principalmente perché, pur di rimanere dentro al sistema, si adegua ai vari indirizzi “suggeriti” da AIA (decapitata), Can A e B, Settore Tecnico Arbitrale, presidenza federale, generando una confusione intollerabile.

L’attuale classe arbitrale preferisce assoggettare gli indirizzi che provengono settimanalmente da diverse sponde, non capendo che così facendo rende mediocre un campionato già modesto e soggettivo anche ciò che potrebbe essere oggettivo".  