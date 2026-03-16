Allegri detta la linea, ora il Diavolo guarda al Torino

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Brutta serata per il Milan, che perde 1-0 contro la Lazio e ora è a -8 dall'Inter. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ricorda quelle che erano le parole di Max Allegri prima di questo weekend: "C'è solo un modo perché noi possiamo raggiungere l'Inter: che loro perdano e che noi vinciamo le partite".

L'obiettivo deve essere proprio questo, senza pensare tanto alla classifica. La prossima tappa del Milan è fissata a sabato alle 18 contro il Torino a San Siro, nel match valido per la trentesima giornata.