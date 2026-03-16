Condò: "Il Milan ha mancato il colpo. Ora dovrà mettere in sicurezza il posto Champions"

Condò: "Il Milan ha mancato il colpo. Ora dovrà mettere in sicurezza il posto Champions"MilanNews.it
Oggi alle 10:48News
di Enrico Ferrazzi

Paolo Condò, sulle pagine del Corriere della Sera, ha commentato così la sconfitta del Milan sul campo della Lazio: "Il Milan ha mancato il colpo. Il pari dell’Inter gli aveva aperto una finestra per risalire a -5 ma la Lazio, in versione deluxe per il ritorno dei tifosi allo stadio, l’ha richiusa sbattendola: gol di Isaksen seguito da un’efficace resistenza alla disordinata pressione rossonera, il Milan passa dalla chance del -5 alla realtà del -8. È curioso che la Lazio, dopo aver tolto lo scudetto all’Inter un anno fa, glielo abbia quasi restituito adesso. Stiamo assistendo a una volata fra squadre stanche di testa, fiaccate dalle infinite polemiche arbitrali che hanno innegabili basi—solo questo turno c’è stato il rigore negato a Frattesi, il discutibile annullamento di un gol a Conceicao, il secondo giallo fasullo a Wesley—ma spostano ogni analisi sul piano del lamento se non addirittura del complotto. 

A fine stagione sarà necessario un reset profondo. Il Milan ha fatto capire di non avere la forza per salire ancora, perché ha il quinto attacco del torneo e nelle serate in cui deve spingere, com’era questa, non riesce a farlo senza scoprirsi. Ora penserà a mettere in sicurezza il posto Champions, tenendo presente che il Napoli gli è ormai addosso, ma la Juve quinta dista ancora 7 punti, che sono tanti".