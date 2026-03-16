Zero incisività e frustrazione: la serata storta di Leao
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Serata storta per Rafael Leao e per il Milan. Il Corriere dello Sport traccia quella che è stata la gara, negativa, del portoghese. Sempre fuori partita e mai uno spunto decisivo per lui, gli si chiedeva qualcosa in più che però non è arrivata.
La sua delusione è esplosa poi al 22’ della ripresa quando Massimiliano Allegri lo ha sostituito perché fuori partita. Il numero dieci rossonero non l’ha presa bene e si è lamentato con il tecnico milanista. E’ arrivato anche Mike Maignan a calmare il compagno di squadra, senza però frenare la sua delusione.
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