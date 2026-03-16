De Winter a TL: "C'era tanta voglia di vincere, abbiamo sbagliato molto"

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Koni De Winter è intervenuto così ai microfoni di TeleLombardia dopo Lazio-Milan.

La giornata di sabato ha influito un po' su di voi?

"Penso che non abbia avuto effetti su di noi, abbiamo sbagliato tanto tecnicamente nel primo tempo. Merito a loro che hanno fatto una buona partita, nel secondo tempo abbiamo provato a fare qualcosa ma è mancato il gol".

Il post partita come è stato?

"C'era tanta voglia di vincere, quando perdi è normale che siamo delusi ma fa parte del calcio".

I punti sono diventati 8, come si arriva al prossimo appuntamento?

Con grande voglia, con una squadra che vuole vincere".