Moviola Gazzetta: giusto non dare il gol ad Athekame, ecco perchè

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L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza questa mattina gli episodi arbitrali di Lazio-Milan, match che si è giocato ieri sera e che si è concluso con la vittoria dei padroni di casa per 1-0. Regolare la rete dei biancocelesti: Isaksen si libera infatti senza fare fallo su Estupinan. Al 74' il Diavolo aveva trovato il gol del pari, ma l'arbitro Guida ha fischiato un fallo di mano di Athekame: per la Rosea è stata corretta la decisione del direttore di gara (e confermata anche dal VAR) in quanto il giocatore svizzero, prima di tirare, tocca la palla con il polso. Nonostante sia un tocco involontario, c'è immediatezza e dunque giusto non concedere la rete.

Questo il tabellino di Lazio-Milan, match valido per la ventinovesima giornata di Serie A.

LAZIO-MILAN 1-0

Marcatori: 26’ Isaksen.

LE FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Motta; Marušić, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor (dal 90’ Belahyane); Isaksen (dal 67’ Pedro), Maldini (dal 67’ Dia), Zaccagni (dal 83’Cancellieri). A disp.: Furlanetto, Giacomone; Hysaj, Lazzari, Pellegrini, Przyborek, Noslin, Ratkov. All.: Sarri.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 57’ Athekame), De Winter, Pavlović; Saelemaekers (dal 84’ Ricci), Fofana (dal 67’ Nkunku), Modrić, Jashari, Estupiñan (dal 57’ Bartesaghi); Pulisic, Leão (dal 67’ Fullkrug). A disp.: Pittarella, Terracciano, Odogu. All.: Allegri.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Ammoniti: 55’ Estupinan, 70’ Motta, 81’ Tavares, 90’+4 Pedro, 90’+5 Patric.

Espulsi: 90'+7 Sarri.

Recupero: 1’ 1T, 6’ 2T.