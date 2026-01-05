Il Bournemouth di Jimenez in crisi nera: a digiuno da fine ottobre

Si riporta di seguito lo score del calciatore in prestito dal Milan nelle ultime partite giocate nel suo attuale club o con la sua Nazionale:

ALEJANDRO JIMENEZ (Bournemouth)

Prosegue anche nel nuovo anno il momento nero del Bournemouth che, dopo aver iniziato alla grande e aver assaggiato anche le prime posizioni in classifica, ora è in striscia di gare senza vittorie da 11 partite: non vince dal 26 ottobre e ha racimolato da allora cinque pareggi e sei sconfitte. L'ultima è arrivata questo weekend in casa contro la capolista Arsenal che ha vinto 2-3: Jimenenz in campo da titolare e per 90 minuti come terzino destro.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni dopo 18 presenze da titolare in Premier

Presenze: 16

Reti: 0

Assist: 0