Corsa scudetto, Condò: "Se Inter e Napoli non staccano il Milan a gennaio, si portano dietro un problema"

Paolo Condò, sulle pagine del Corriere della Sera, ha commentato così la lotta a tre tra Milan, Inter e Napoli: "Venendo alle tre fuggitive — sì, è corretto chiamarle così — l’Inter e il Napoli vantano una facilità di arrivare in porta che le conferma in prima fila. Non a caso sono le uniche ad aver segnato più di un gol, assieme al Torino che ha inchiodato il Verona in fondo alla classifica con la formichina Pisa e la Fiorentina all’ultimo respiro. Il Napoli ha preso per il collo la povera Lazio di questi giorni difficili —mercato riaperto, ma per ora solo in uscita — e non l’ha mollata finché non sono scesi i tre punti. L’Inter ha risposto giocando forte per più tempo, segnando un gol in più e sbagliando più chance (contro il Bologna poteva metterne dieci, Ravaglia è stato un acrobata). Inter e Napoli godono di ottima salute, e domenica prossima la confronteranno a San Siro.

Il Milan a Cagliari è stato meno chiassoso, come d’abitudine, ma ha inaugurato con un successo pesante l’ultima fase in cui il suo organico meno profondo dovrà sopportare lo stesso intenso calendario delle altre favorite. Dall’8 al 18 giocherà la bellezza di quattro partite in undici giorni, poi la ripresa delle coppe torchierà le rivali (speriamo) lasciandolo al ritmo circadiano del vecchio calcio: una partita alla settimana, 16 residue da febbraio a giugno. Se Inter e Napoli non staccano il Milan a gennaio, si portano dietro un problema".