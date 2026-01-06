TOP NEWS del 5 gennaio - Le condizioni di Nkunku, l'arbitro per Milan-Genoa e l'esclusiva Reyna

TOP NEWS del 5 gennaio - Le condizioni di Nkunku, l'arbitro per Milan-Genoa e l'esclusiva ReynaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 01:00News
di Niccolò Crespi

Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, lunedì 5 gennaio 2026:

MN - Ancora lavoro personalizzato per Nkunku: resta in dubbio la sua presenza contro il Genoa

Serie A, tutte le designazioni per l'ultima del girone di andata

ESCLUSIVA MN Gio Reyna: "Pulisic piace allo United? Affari suoi ma a Milano sta bene. È un top player riservato e sofisticato"