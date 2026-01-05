MN - Ancora lavoro personalizzato per Nkunku: resta in dubbio la sua presenza contro il Genoa
MilanNews.it
Dopo il giorno libero concesso da Massimiliano Allegri il Milan è tornato ad allenarsi nella giornata di oggi presso il centro sportivo di Milanello, in quel di Carnago, per cominciare a preparare l'importante sfida in programma giovedì sera a San Siro contro il Genoa di Daniele De Rossi.
Apprende la redazione di MilanNews.it che Christopher Nkunku ha svolto ancora una volta lavoro personalizzato per via del problema alla caviglia che lo ha costretto a saltare l'ultima trasferta di campionato contro il Cagliari. Le sue condizioni verranno rivalutate tra la giornata di domani e mercoledì, con la sua presenza che resta fortemente in discussione per la partita contro il Genoa.
di Antonio Vitiello
Pubblicità
News
Sedici risultati utili consecutivi e c'è chi pensa all'estetica: godetevi il Milan. Riparliamo di Bartesaghi (tre mesi dopo)di Pietro Mazzara
Le più lette
1 Di Paolo al VAR: c’era lui nell’assurda revisione di Milan-Lazio. E c’era anche sui rigori contro Inter, Roma e Fiorentina
2 Fabrizio Romano annuncia: "Il messaggio che arriva dal Bayern è un’intenzione di non privarsi di Kim"
3 Corsa scudetto, Condò: "Se Inter e Napoli non staccano il Milan a gennaio, si portano dietro un problema"
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Gio Reyna: "Pulisic piace allo United? Affari suoi ma a Milano sta bene. È un top player riservato e sofisticato"
Luca SerafiniLo scudetto del tifo non è una statistica: è un patrimonio. Da Cagliari atteso un messaggio forte (nonostante le assenze)
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com