MN - Ancora lavoro personalizzato per Nkunku: resta in dubbio la sua presenza contro il Genoa

MN - Ancora lavoro personalizzato per Nkunku: resta in dubbio la sua presenza contro il GenoaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:20News
di Lorenzo De Angelis
fonte di Antonio Vitiello

Dopo il giorno libero concesso da Massimiliano Allegri il Milan è tornato ad allenarsi nella giornata di oggi presso il centro sportivo di Milanello, in quel di Carnago, per cominciare a preparare l'importante sfida in programma giovedì sera a San Siro contro il Genoa di Daniele De Rossi. 

Apprende la redazione di MilanNews.it che Christopher Nkunku ha svolto ancora una volta lavoro personalizzato per via del problema alla caviglia che lo ha costretto a saltare l'ultima trasferta di campionato contro il Cagliari. Le sue condizioni verranno rivalutate tra la giornata di domani e mercoledì, con la sua presenza che resta fortemente in discussione per la partita contro il Genoa. 

