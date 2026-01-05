Serie A, tutte le designazioni per l'ultima del girone di andata: big match a Di Bello

PISA – COMO     Martedì 06/01 h. 15.00

PAIRETTO

DEI GIUDICI – GALIMBERTI

IV:      ZANOTTI

VAR:     GHERSINI

AVAR:      AURELIANO

LECCE – ROMA    Martedì 06/01 h. 18.00

SACCHI J.L.

MOKHTAR – CAVALLINA

IV:      TREMOLADA

VAR:      GARIGLIO

AVAR:      CHIFFI

SASSUOLO – JUVENTUS    Martedì 06/01 h. 20.45

ZUFFERLI

TEGONI – C. ROSSI

IV:       PERRI

VAR:      CAMPLONE

AVAR:       FABBRI

BOLOGNA – ATALANTA     h. 18.30

DI BELLO

PASSERI – TRINCHIERI

IV:      FERRIERI CAPUTI

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     ABISSO

NAPOLI – H. VERONA     h. 18.30

MARCHETTI

ZINGARELLI – FONTANI

IV:      ARENA

VAR:     MARINI

AVAR:    MAGGIONI

LAZIO – FIORENTINA     h. 20.45

SOZZA

LO CICERO – DI GIOIA

IV:     CREZZINI

VAR:     PEZZUTO

AVAR:      PRONTERA

PARMA – INTER    h. 20.45

COLOMBO

VECCHI – PALERMO

IV:     PERENZONI

VAR:     LA PENNA

AVAR:     CAMPLONE

TORINO – UDINESE     h. 20.45

MARESCA

MINIUTTI – GIUGGIOLI

IV:     MANGANIELLO

VAR:     VOLPI

AVAR:       DI PAOLO

CREMONESE – CAGLIARI     Giovedì 08/01 h. 18.30

BONACINA

BACCINI – BERCIGLI

IV:       MUCERA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     NASCA

MILAN – GENOA     Giovedì 08/01 h. 20.45

MARIANI

BINDONI – MORO

IV:     TURRINI

VAR:    DI PAOLO

AVAR:      PATERNA