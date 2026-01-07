Serie A, la classifica aggiornata: Juve, Roma e Como mettono pressione al trio in vetta

Con le tre vittorie di ieri in rapida successione di Como, Roma e Juventus ora tutta la pressione torna sulle tre squadre in vetta: Inter, Milan e Napoli che attualmente conservano rispettivamente 3, 2 e 1 punto sulla coppia giallorossa-bianconera al quarto posto. Nerazzurri e partenopei saranno in campo nel corso della giornata di oggi mentre i rossoneri scenderanno in campo domani sera a San Siro alle ore 20.45 contro il Genoa. Va detto che alle prime tre della classe manca ancora da recuperare una partita, anche se il Diavolo dovrà giocarla contro il Como che oggi è la sesta forza del campionato e ha solo 5 punti di ritardo dalla squadra di Allegri.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 39 (17)

Milan 38 (17)

Napoli 37 (17)

Juventus 36 (19)

Roma 36 (19)

Como 33 (18)

Bologna 26 (17)

Atalanta 25 (18)

Lazio 24 (18)

Sassuolo 23 (19)

Torino 23 (18)

Udinese 22 (18)

Cremonese 21(18)

Cagliari 18 (18)

Parma 18 (17)

Lecce 17 (18)

Genoa 15 (18)

Fiorentina 12

Pisa 12 (19)

Verona 12 (17)