Tre vittorie su tre in zona Champions: oggi continua il 19° turno

vedi letture

Tre le partite nel giorno dell'Epifania, ieri, che hanno anticipato il turno infrasettimanale di Serie A Enilive, il diciannovesimo che è anche l'ultimo del girone di andata. Tre vittorie in trasferta di tre squadre che lottano per la Champions League. Prima il Como ha vinto a Pisa per 0-3, mettendo pressione sulle avversarie che hanno risposto. Poi la Roma ha ottenuto i tre punti a Lecce per 0-2, portandosi a -1 dal Napoli. Infine la Juventus ha raggiunto proprio i giallorossi sconfiggendo il Sassuolo in trasferta con il risultato di 0-3.

19° TURNO DI SERIE A, IL PROGRAMMA COMPLETO

MARTEDÌ 06/01

ore 15, Pisa-Como 0-3

ore 18, Lecce-Roma 0-2

ore 20.45, Sassuolo-Juventus 0-3

MERCOLEDÌ 07/01

ore 18.30, Bologna-Atalanta

ore 18.30, Napoli-Hellas Verona

ore 20.45, Parma-Inter

ore 20.45, Torino-Udinese

ore 20.45, Lazio-Fiorentina

GIOVEDÌ 08/01

ore 18.30, Cremonese-Cagliari

ore 20.45, Milan-Genoa