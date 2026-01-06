Il Milan li ritrova insieme dal 1': contro il Genoa sarà l'ora della coppia Leao-Pulisic

144 giorni dopo Leao e Pulisic potrebbero finalmente calcare insieme il prato del San Siro rossonero. Da quei 18 minuti di Milan-Bari di Coppa Italia la coppia ideale nei piani estivi di Massimiliano Allegri non ha praticamente più giocato insieme, fatta eccezione per il derby (che fra le altre cose vedeva la formazione rossonera ospite) e per quei pochi minuti di Parma-Milan. Un vero e proprio tabù, che potrebbe essere finalmente sfatato giovedì sera in occasione del posticipo della 19esima giornata di Serie A contro il Genoa.

Finalmente insieme

C'è attesa dalle parti di Milano e Milanello per tornare a vedere insieme dal 1' Christian Pulisic e Rafael Leao. In teoria sia l'americano che il portoghese stanno bene, quindi entrambi sono arruolabili sin dall'inizio per la sfida di giovedì sera a San Siro contro il Genoa.

Fino a questo momento insieme hanno giocato appena 136 minuti, in cui hanno segnato un gol a testa: insieme Leao e Pulisic producono quindi una rete ogni 68 minuti quando schierati insieme. Un dato da non trascurare e sul quale Massimiliano Allegri punterà in questo turno infrasettimanale di campionato, nella speranza che ovviamente tutto vada secondo piani.