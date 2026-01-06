Borghi: "Vi parlavo di analogie tra le due ultime vittorie perché entrambe sono arrivate dopo un primo tempo sostanzialmente grigio"

vedi letture

Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha commentato la prestazione e la vittoria dei rossoneri nella trasferta di Cagliari. Partita vinta 0-1 dai rossoneri grazie al gol di Leao che porta la squadra di Massimiliano Allegri a 38 punti in classifica, momentaneamente in attesa di Inter-Bologna al primo posto. Ma vediamo il suo commento nel dettaglio:

"Per lo scudetto si profila una corsa a tre con Juventus e Roma che si giocheranno l'accesso in Champions League con le altre contendenti. Il Milan ha ottenuto un buon successo a Cagliari sotto tutti i punti di vista. Sono le partite che Allegri definisce gli snodi di una stagione. Lo aveva detto prima di Udine e c'è stata la vittoria esterna e lo ha detto prima di Cagliari dove ha vinto. Io ho visto una vittoria di continuità rispetto al successo con cui aveva chiuso il 2025 ovvero quello contro il Verona. Tante tematiche simili, però soprattutto per il Milan arriva il 16esimo risultato utile consecutivo. È un passo da squadra che non è li per caso ed è destinato a rimanerci quanto meno in quella lotta li fino alla fine. Vi parlavo di analogie tra le due ultime vittorie perchè entrambe sono arrivate dopo un primo tempo sostanzialmente grigio. Anche a Cagliari il Milan ha iniziato non bene, anzi malissimo, sembrava un Milan scollegato, che faticava a difendere. Sul piano della costruzione un po' di alibi le assenze lo davano. Poi lo sblocco arriva a cavallo dell'intervallo, dopo che il Milan aveva già dato un messaggio di cambio di atteggiamento. Una volta poi sbloccata la partita c'è stata la capacità di gestirla, di non soffrire più di tanto, di fare un altro clean sheet e questa è una piacevole conquista"