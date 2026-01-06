Milan, le condizioni di Christopher Nkunku verso la sfida contro il Genoa
Dopo il giorno libero concesso da Massimiliano Allegri, il Milan è tornato ieri ad allenarsi presso il centro sportivo di Milanello, in quel di Carnago, per cominciare a preparare l'importante sfida in programma giovedì sera a San Siro contro il Genoa di Daniele De Rossi.
Apprende la redazione di MilanNews.it che Christopher Nkunku ha svolto ancora una volta lavoro personalizzato per via del problema alla caviglia che lo ha costretto a saltare l'ultima trasferta di campionato contro il Cagliari. Le sue condizioni verranno rivalutate tra oggi e mercoledì, con la sua presenza che resta fortemente in discussione per la partita contro il Genoa.
