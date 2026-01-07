Borghi: "Milan deve continuare sulla falsariga delle ultime due di campionato"

Turno infrasettimanale per la Serie A Enilive che scende in campo per l'ultima giornata del girone di andata, la diciannovesima. Come di consueto, prima di una gara di campionato, il giornalista e telecronista Stefano Borghi, tornato dall'anno scorso a Sky Sport 24, ha parlato nel suo canale YouTube per anticipare i temi principali delle varie partite, in particolare quelle che vedranno coinvolte le prime tre della classe. Tra queste c'è anche il Milan che giovedì sera ospiterà a San Siro il Genoa.

Il commento di Stefano Borghi su cosa si aspetta dai rossoneri giovedì sera: "Il Milan, così come il Napoli, deve continuare sulla falsariga delle ultime due partite di campionato: con pazienza, con estrema solidità e poi con il cinismo per colpire nei momenti determinanti. È stato così contro l’Hellas, anche a costo di apparire opachi nel primo tempo, e la stessa cosa col Cagliari. Credo che il piano sarà più o meno lo stesso: il Milan deve dimostrare di aver ritrovato quella focalizzazione che gli ha permesso di fare questo straordinario cammino con sedici partite di campionato senza sconfitte".