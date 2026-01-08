Pulisic a MTV: "Non vedo l'ora di giocare con Leao. Stasera non sarà facile"

di Enrico Ferrazzi

Prima della gara contro il Genoa, Christian Pulisic ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milan TV

Sul 2026: "Voglio fare sempre di più, voglio fare più gol e vincere tante partite". 

Sulla coppia con Leao: "Non vedo l'ora di giocare insieme a Rafa, possiamo fare bene. Speriamo di fare bene e vincere". 

Sul Genoa: Sappiamo che loro sono tosti, non sarà facile oggi. Dobbiamo restare compatti e vincere la partita". 

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Genoa:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, De Winter, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Fullkrug, Castiello. All. Massimiliano Allegri.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. A disp. Lysionok, Sommariva, Stanciu, Ekhator, Cuenca, Otoa, Fini, Masini, Venturino, Ellertsson, Nuredini. All. Daniele De Rossi.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.