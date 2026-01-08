Pulisic a MTV: "Non vedo l'ora di giocare con Leao. Stasera non sarà facile"
Prima della gara contro il Genoa, Christian Pulisic ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milan TV:
Sul 2026: "Voglio fare sempre di più, voglio fare più gol e vincere tante partite".
Sulla coppia con Leao: "Non vedo l'ora di giocare insieme a Rafa, possiamo fare bene. Speriamo di fare bene e vincere".
Sul Genoa: Sappiamo che loro sono tosti, non sarà facile oggi. Dobbiamo restare compatti e vincere la partita".
Queste le formazioni ufficiali di Milan-Genoa:
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, De Winter, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Fullkrug, Castiello. All. Massimiliano Allegri.
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. A disp. Lysionok, Sommariva, Stanciu, Ekhator, Cuenca, Otoa, Fini, Masini, Venturino, Ellertsson, Nuredini. All. Daniele De Rossi.
ARBITRO: Mariani di Aprilia.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan