Questa sera il Milan potrebbe migliorare un dato che regge dal 2021/22

Questa sera il Milan potrebbe migliorare un dato che regge dal 2021/22MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:00News
di Lorenzo De Angelis

Dopo il passo falso del Napoli contro il Verona il Milan deve ancora di più fare la voce grossa contro il Genoa e portare a casa i 3 punti. Vincere per dare continuità alle ultime due vittorie ma soprattutto per mettere pressione all'Inter, che domenica ospiterà, sempre nella Scala del Calcio, il Napoli, in uno scontro diretto che potrebbe dire tanto anche sulle sorti di questo campionato. 

In caso di vittoria contro il Genoa, comunque, per il Milan sarebbe possibile migliorare il risultato dell’anno dello Scudetto (2021/22), quando i rossoneri chiusero a 42 punti il girone d’andata. 