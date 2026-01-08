Pulisic a DAZN: "Io e Rafa non siamo dei centravanti classici ma giochiamo molto bene insieme. Flessore? Sto bene"

Chistian Pulisic ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Genoa. Le sue parole:

Chi è centravanti tra te e Rafa?

“Non lo so, è difficile da dire. Non siamo dei centravanti classici ma giochiamo molto bene insieme e abbiamo le qualità giuste per fare bene in questa posizione”.

Allegri insiste sulla concentrazione…

“È molto importante continuare questa striscia. Il Genoa è una squadra tosta, dobbiamo fare le cose bene: solo così possiamo vincere”.

Come stai con il flessore?

“Oggi mi sento molto bene. Ho avuto qualche problema ma adesso mi sento bene e non vedo l’ora di giocare oggi”.