Pulisic a DAZN: "Io e Rafa non siamo dei centravanti classici ma giochiamo molto bene insieme. Flessore? Sto bene"
MilanNews.it
Chistian Pulisic ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Genoa. Le sue parole:
Chi è centravanti tra te e Rafa?
“Non lo so, è difficile da dire. Non siamo dei centravanti classici ma giochiamo molto bene insieme e abbiamo le qualità giuste per fare bene in questa posizione”.
Allegri insiste sulla concentrazione…
“È molto importante continuare questa striscia. Il Genoa è una squadra tosta, dobbiamo fare le cose bene: solo così possiamo vincere”.
Come stai con il flessore?
“Oggi mi sento molto bene. Ho avuto qualche problema ma adesso mi sento bene e non vedo l’ora di giocare oggi”.
Pubblicità
News
Allegri snocciola la quota scudetto, Matri: "Sappiamo quanto piaccia al mister dare i numeri e giocarci, con le dichiarazioni..."
Rinnovo Maignan: recupero prezioso. Le critiche al gioco di Allegri: alcune giuste, altre in malafededi Franco Ordine
Le più lette
4 MN - Trauma distorsivo con danno capsulo-legamentoso al ginocchio sinistro per Di Siena: si valuta l'operazione
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
Primo Piano
Florenzi: “Quando parlava Ibra faceva la differenza. Nell’anno dello scudetto sentivo un’energia particolare”
Pietro MazzaraSedici risultati utili consecutivi e c'è chi pensa all'estetica: godetevi il Milan. Riparliamo di Bartesaghi (tre mesi dopo)
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com