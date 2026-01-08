Allegri snocciola la quota scudetto, Matri: "Sappiamo quanto piaccia al mister dare i numeri e giocarci, con le dichiarazioni..."

di Manuel Del Vecchio

Alessandro Matri, ospite di DAZN nel pre partita di Milan-Genoa, parla dell’importanza del match di questa sera per la squadra di Allegri, sorprendentemente in lotta scudetto dopo l’ottavo posto dell’anno scorso. In conferenza stampa Allegri ha parlato di quota scudetto tra gli 86 e gli 88 punti.

Sappiamo quanto piaccia al mister dare i numeri e giocarci con le dichiarazioni. Oggi è importante, vincendo stasera andrebbe a -1 dall’Inter e a +5 dalla zona Champions. Sarebbe un bel passo in avanti visto il passo falso del Napoli”.