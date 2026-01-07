Rabiot protagonista: come il francese ha rivoluzionato il centrocampo del Milan

L'importanza di un giocatore come Adrien Rabiot in questo Milan è lampante e dominante, sotto gli occhi di tutti. Il francese ha stravolto, in senso super positivo il centrocampo del Milan, mai così compatto e di qualità come in questa stagione. Il suo arrivo, voluto fortemente da Massimiliano Allegri, unito all'esperienza e carisma di Luka Modric ha ridato una forte, fortissima identità ai rossoneri. Quando gioca Rabiot, il Milan subisce sempre meno rispetto a quando il francese manca. E tolto quel breve e negativo periodo in cui i rossoneri prendevano 2 gol a partita (Pisa, Sassuolo e Napoli) Con Rabiot in campo il Milan era (quasi) invalicabile e subiva pochissimo, quasi zero gol a partita.

Per Rabiot in zona goal, forse manca ancora qualcosa, ma abbiamo ancora negli occhi la perla realizzata contro il Torino. Inoltre, è doveroso ricordarlo, il francese è arrivato negli ultimi giorni di mercato per soli 10 milioni. Una cifra irrisoria considerando l'importanza e l'esperienza del numero 12 rossonero in questa squadra. Attualmente, Rabiot vanta un gol e tre assist con la maglia rossonera, l'ultimo proprio nella trasferta vittoriosa contro il Cagliar.

IL TABELLINO

CAGLIARI-MILAN 0-1

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodríguez; Palestra, Adopo, Prati (16'st Borrelli), Mazzitelli (38'st Cavuoti), Obert (16'st Idrissi); Esposito (21'st Gaetano), Kılıçsoy (38'st Pavoletti). A disp.: Ciocci, Radunović; Di Pardo, Mina, Pintus; Deiola, Liteta, Rog; Luvumbo, Trepy. All.: Pisacane.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana (24'st Ricci), Modrić, Rabiot, Estupiñan (34'st Gabbia); Loftus-Cheek (34'st Pulisic), Leão (24'st Füllkrug). A disp.: Terracciano, Torriani; Athekame, Odogu, Pavlović; Jashari; Castiello. All.: Allegri.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Gol: 5'st Leão (M).

Ammoniti: 38'st Idrissi (C), 46'st Saelemaekers (M), 46'st Palestra (C).