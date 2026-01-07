Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 18 gare disputate al Meazza in Serie A nelle sfide contro Milan e Inter
Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 18 gare disputate al Meazza in Serie A nelle sfide contro Milan e Inter (3N, 14P), restando senza segnare nelle ultime due occasioni; il Grifone potrebbe non trovare la rete per almeno tre match di fila a San Siro per la prima volta dal periodo dicembre 2016-ottobre 2017 (serie di quattro). Lo riporta Opta.
