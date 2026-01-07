Il Milan non batte il Genoa a San Siro da tre anni. Nei precedenti 10 anni, erano arrivate 8 vittorie

Il Genoa è rimasto imbattuto in due delle ultime tre sfide contro il Milan in Serie A (2 pareggi), le stesse gare senza sconfitta registrate nelle precedenti 10 partite contro i rossoneri (una vittoria e un pareggio). Lo riporta Opta.