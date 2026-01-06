Serie A, al via la 19^ giornata: oggi in campo Juve e Roma

© foto di Federico De Luca 2025
di Niccolò Crespi

Inizia oggi, martedì 6 gennaio 2026 la 19^ giornata del campionato di Serie A. Questo il programma completo:

SERIE A - 19^ GIORNATA

Martedì 6 gennaio 

Ore 15.00 Pisa-Como
Ore 18.00 Lecce-Roma
Ore 20.45 Sassuolo-Juventus 

Mercoledì 7 gennaio

Ore 18.30 Bologna-Atalanta
Ore 18.30 Napoli-Verona
Ore 20.45 Lazio-Fiorentina
Ore 20.45 Parma-Inter
Ore 20.45 Torino-Udinese

Giovedì 8 gennaio 

Ore 18.30 Cremonese-Cagliari
Ore 20.45 Milan-Genoa