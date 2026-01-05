Clamoroso! Amorim licenziato dopo le bordate di ieri: la nota del Manchester Utd

vedi letture

Ruben Amorim non è più l’allenatore del Manchester United. Lo ha comunicato il club inglese con una nota ufficiale: “Con la squadra al sesto posto in classifica, il club ha preso con riluttanza la decisione di cambiare, ritenendo che questo sia il momento migliore per farlo. Questo darà alla squadra la possibilità per chiudere la stagione di Premier nella miglior posizione possibile”.

Nella giornata di ieri, dopo il pari contro il Leeds, Amorim aveva dichiarato in conferenza stampa: “Io sono venuto qui per fare il manager del Manchester United, non semplicemente l’allenatore. Voglio che questo punto sia chiaro, e che si sappia che sarà così per i prossimi 18 mesi o fino a quando la dirigenza non deciderà di cambiare”. La squadra, che mercoledì gioca a Burnley nel 21° turno di Premier, per ora va - riporta gazzetta.it - a Darren Fletcher e la scelta di un nuovo allenatore permanente potrebbe essere rinviata fino all’estate. Amorim continuerà ad essere pagato dallo United: sul piatto ci sono 11 milioni nei prossimi 18 mesi: "Il portoghese era in rotta da tempo con il club, avendo deciso - scrive la Rosea - con riluttanza di abbandonare il 3-4-2-1 su cui aveva costruito i suoi successi anche perché “se comprassimo i giocatori che mi servono per giocare in quel modo dovremmo spendere molti soldi”. E aveva ribadito anche nella conferenza stampa prima del Leeds che il club non poteva permettersi di accontentarlo sul mercato".