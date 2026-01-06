Marinozzi analizza Füllkrug: "Pensavo fosse più appesantito e invece è arrivato con una buona condizione fisica"

vedi letture

Intervenuto così sul proprio canale Youtube, il giornalista Andrea Marinozzi ha commentato il grande rendimento in rossonero di Adrien Rabiot e l'arrivo, tra molte speranze del centravanti tedesco Niclas Fullkrug. Queste le sue considerazioni:

Il commento e l'opinione di Andrea Marinozzi su NIclas Fullkrug

"Dobbiamo parlare di Fullkrug: attaccante che mancava in questa squadra, centravanti che per caratteristiche il Milan non aveva. Quando entra i rossoneri hanno l’opportunità di alzare il pallone e la chance per Pulisic arriva così. Fullkrug non è solo un target man, che è la sua funzione principale, ma è anche abile nella gestione del pallone: pensavo di trovarlo più appesantito e invece l’ho trovato con una buona condizione fisica. Tecnicamente non è scorso e quindi porta qualcosa in più".

Numeri e caratteristiche

189 centimetri di altezza, grande fisico e potenza, eccellente difesa del pallone spalle alla porta, capacità di aiutare e far salire la squadra. Ha scelto la maglia numero 9, perché rappresenta il profilo del vero 9 e, con tanta voglia di Milan, è pronto a dimostrarlo anche con i nostri colori. Füllkrug sa segnare, sa muoversi con astuzia e con forza in area di rigore. La sua è una carriera che è cresciuta con la pazienza del lavoro e del miglioramento: un percorso che lo ha portato a esordire con la nazionale tedesca nel novembre 2022, a una settimana dal Mondiale in Qatar, dove si mette in evidenza segnando contro Spagna e Costa Rica. Complessivamente, con la nazionale tedesca - prima con Flick e poi con Nagelsmann - ha collezionato 24 presenze e 14 reti.