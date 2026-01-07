La Supercoppa di Francia sarà trasmessa in Italia con la telecronaca doppiata con IA
(ANSA) - ROMA, 06 GEN - L'edizione 2026 della Supercoppa di Francia, che si giocherà in Kuwait l'8 gennaio (Stadio Internazionale Jaber AlAhmad di Kuwait City ore 19:00), tra il Paris Saint-Germain e l'Olympique Marsiglia sarà la prima partita di calcio europeo a beneficiare di un commento tradotto dall'intelligenza artificiale. I tifosi italiani potranno seguire la partita con un commento tradotto dal francese, in diretta su Ligue 1+. Con il supporto di Camb.AI, uno dei principali attori nel campo della traduzione tramite Ia, questo progetto rappresenta la prima volta in cui una partita di calcio europeo viene tradotta in diretta in questo modo. (ANSA).
