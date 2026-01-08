Milan-Genoa 0-1 a fine primo tempo: per ora decide un gol di Colombo
Il Genoa finisce avanti 1-0 il primo tempo grazie ad una rete al 28' dell'ex della partita Lorenzo Colombo. Il Milan non ha giocato un brutto primo tempo, creando diverse occasioni da gol e colpendo anche una traversa con Gabbia, ma ha preso gol in una delle poche volte che gli ospiti si sono visti dalle parti di Maignan.
Queste le formazioni ufficiali di Milan-Genoa:
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, De Winter, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Fullkrug, Castiello. All. Massimiliano Allegri.
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. A disp. Lysionok, Sommariva, Stanciu, Ekhator, Cuenca, Otoa, Fini, Masini, Venturino, Ellertsson, Nuredini. All. Daniele De Rossi.
ARBITRO: Mariani di Aprilia.
