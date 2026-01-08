MN - Il dato sulle presenze a San Siro per Milan-Genoa
È arrivato il dato degli spettatori presenti quest'oggi a San Siro per Milan-Genoa, sfida valida per la diciassettesima giornata di Serie A Enilive: sono69.397 le persone sugli spalti del Meazza per la partita contro la squadra gialloblù.
Queste le formazioni di Milan-Genoa per la gara valida per la 19^ giornata di Serie A:
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, De Winter, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Fullkrug, Castiello. All. Massimiliano Allegri.
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. A disp. Lysionok, Sommariva, Stanciu, Ekhator, Cuenca, Otoa, Fini, Masini, Venturino, Ellertsson, Nuredini. All. Daniele De Rossi.
