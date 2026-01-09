Pasotto fa notare: "Nulla di irreparabile il pari di ieri, ma è un inizio di sfilacciatura pericoloso per gli orizzonti rossoneri perché può togliere un po’ di fiducia"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it commentando Milan-Genoa: "La possibile (mini) fuga delle milanesi va rivista al singolare: il Milan che si fa inchiodare sul pari dal Genoa – e poteva andare decisamente peggio, visto il rigore dilapidato dal Grifone nel recupero – permette all’Inter di scappare tre gradini più in su. Nulla di irreparabile, ma è un inizio di sfilacciatura pericoloso per gli orizzonti rossoneri perché può togliere un po’ di fiducia. E ripropone a Milanello un tema che, dopo Verona e Cagliari, pareva risolto: tanta, troppa fatica quest’anno per il Diavolo contro la squadre della parte destra della classifica. Ad Allegri vanno di traverso le 200 panchine complessive col Milan ma, per come si era messa, è uno di quei pareggi che non puzzano più di tanto: il Milan ha trovato il pari soltanto al 92’ con Leao e ha ringraziato la pessima mira di Stanciu dal dischetto al minuto numero 99. De Rossi termina il match imprecando, ma il Genoa esce dal Meazza a testa alta e in crescita evidente.

La ripresa è iniziata con Loftus-Cheek proprio al posto del francese, e col Milan che ovviamente ha provato subito ad alzare il baricentro. Arrivando anche al pareggio, cancellato però dopo revisione Var: sulla torre di Gabbia finita contro il palo, Pulisic ha spinto la palla in rete aiutandosi col braccio. Tutto da rifare. Al minuto numero 65 Füllkrug si è tolto la soddisfazione di debuttare a San Siro. Ingresso per Saelemaekers, situazione che modificato il Milan in 3-4-2-1, con Pulisic e Leao a supporto del tedesco. Sistema poi ulteriormente trasformato in 4-3-3 con l’inserimento di Athekame. Il pareggio è arrivato due minuti dopo il 90’, con un colpo di testa di Leao, non proprio la specialità della casa. Un finale dai momenti convulsi: prima ha reclamato un rigore il Milan per un intervento su Athekame, e poi Mariani lo ha assegnato al Genoa dopo un’entrata di Bartesaghi su Ellertsson. Stanciu però, dagli undici metri, ha sparato in primo anello verde e Tomori, per esultare, si è fatto ammonire: salterà la Fiorentina domenica pomeriggio".