Guidi: "Mariani, che ha giudicato l’esultanza di Tomori smodata ed eccessiva, lo ha ammonito e squalificato"

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sulla formazione rossonera verso Fiorentina-Milan: "Oggi il Milan riprenderà gli allenamenti in vista della gara di domenica alle 15 al Franchi di Firenze. Allegri dovrà rinunciare a Tomori che, dopo il calcio di rigore sbagliato da Stanciu alla fine del recupero, ha esultato vicino al rumeno del Genoa. Mariani, che ha giudicato l’esultanza smodata ed eccessiva, gli ha mostrato il cartellino giallo e il difensore del Milan, che era diffidato, sarà fermato per una giornata dal Giudice sportivo. Tornerà per il recupero di giovedì 15 a Como contro la formazione di Fabregas.

Domenica il posto dell’inglese sarà preso da De Winter che si posizionerà sul centro-destra e completerà la linea composta da Gabbia e Pavlovic. A Firenze dovrebbe invece esserci Nkunku che è fuori dalla gara contro il Verona per un pestone a un piede. Ha saltato le prime due sfide del 2026 con il Cagliari e il Genoa, ma se oggi si allenerà con più intensità e domani sosterrà la rifinitura con i compagni, Allegri lo porterà in panchina al Franchi. Anche perché là davanti Leao ieri ha giocato tutta la gara nonostante non sia al top della condizione, mentre Gimenez è stato operato alla caviglia destra e dovrà star fuori fino a marzo".