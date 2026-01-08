MIL-GEN (0-1): annullato gol a Pulisic per fallo di mano
Il Milan aveva trovato la rete del pareggio con il solito Christian Pulisic. La rete dello statunitense è stata però annullata dopo un check piuttosto lungo al VAR per via di un tocco di braccio dell'11 rossonero, che reo del peccato non aveva neanche esultato come suo solito. Per questo motivo il risultato resta 0-1 in favore del Genoa.
Queste le formazioni ufficiali di Milan-Genoa:
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, De Winter, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Fullkrug, Castiello. All. Massimiliano Allegri.
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. A disp. Lysionok, Sommariva, Stanciu, Ekhator, Cuenca, Otoa, Fini, Masini, Venturino, Ellertsson, Nuredini. All. Daniele De Rossi.
ARBITRO: Mariani di Aprilia.
