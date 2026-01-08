Nosotti: "Non è vero che ad Allegri non piacciono i giovani, Bartesaghi è una sua intenzione"

Nel pre partita di Milan-Genoa Marco Nosotti è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 per parlare della formazione di Massimiliano Allegri elogiando in modo particolare il lavoro svolto fino a questo momento dal tecnico rossonero:

"Nonostante Ricci non sia il giocatore che ha chiesto, nonostante volesse un vero regista al posto di Modric, e fa di necessità virtù con Jashari. Di Allegri elogio il fatto che voleva italiani, perché hanno il dna giusto, ed ha tenuto Gabbia, ed anche i miglioramenti di Pavlovic. Bisogna arrivare al quarto posto, perché servono quei soldi ed un nuovo viatico. E poi non è vero che non gli piacciono i giochi, perché Bartesaghi è una sua intuizione".