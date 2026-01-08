Assogna: "La forza di Allegri l'ho vista quando ha gestito la prima sconfitta in campionato contro la Cremonese2
Nel pre partita di Milan-Genoa Paolo Assogna è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 per parlare della formazione di Massimiliano Allegri soffermandosi in modo particolare su Leao e la sua evoluzione da prima punta:
"Quello dell’anno scorso può essere preso come riferimento perché la squadra era forte. Sono successe cose, c’erano persone che è stato bene dividere. Bravo Allegri e la società a capire che c’era bisogno di fare un sacrificio. Però il lavoro è stato eccellente, però il paragone con la scorsa stagione è fuorviante. Ha messo ordine insieme a Tare nel gruppo. La bravura di quella coppia al lavoro è stata questa. Mi è piaciuto anche la calma con la quale ha gestito la prima sconfitta, autorevole, con questa grande possibilità di controllare l’ambiente. Lì ho visto la forza di Allegri".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan