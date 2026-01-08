Assogna: "La forza di Allegri l'ho vista quando ha gestito la prima sconfitta in campionato contro la Cremonese2

Nel pre partita di Milan-Genoa Paolo Assogna è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 per parlare della formazione di Massimiliano Allegri soffermandosi in modo particolare su Leao e la sua evoluzione da prima punta:

"Quello dell’anno scorso può essere preso come riferimento perché la squadra era forte. Sono successe cose, c’erano persone che è stato bene dividere. Bravo Allegri e la società a capire che c’era bisogno di fare un sacrificio. Però il lavoro è stato eccellente, però il paragone con la scorsa stagione è fuorviante. Ha messo ordine insieme a Tare nel gruppo. La bravura di quella coppia al lavoro è stata questa. Mi è piaciuto anche la calma con la quale ha gestito la prima sconfitta, autorevole, con questa grande possibilità di controllare l’ambiente. Lì ho visto la forza di Allegri".