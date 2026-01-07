Ramazzotti: "Forse è migliore di un altro acquisto nel mercato di gennaio la notizia di un Leao leader"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Rafael Leao: "In settimana nelle storie di Instagram Rafa ha pubblicato la foto di Kobe Bryant e una delle sue frasi più famose (“Il lavoro è finito? Non credo proprio...”), pronunciata dopo una prestazione memorabile del Mamba nella seconda vittoria di fila, in gara due, delle finali Nba del 2009. Leao come il compianto fuoriclasse dei Lakers non si accontenta dei 6 gol in campionato, dell’attuale primo posto in Serie A, del fatto che il Diavolo in trasferta non abbia mai perso (18 punti conquistati come l’Inter) e abbia subito appena 5 reti (meno di tutti).

Gli obiettivi, ovvero la qualificazione alla prossima Champions e magari lo scudetto della seconda stella, sono lontani visto che non siamo ancora al termine del girone d’andata. Ecco perché ha voluto sottolineare che l’opera non è finita. Anzi, non è neppure a metà. Un salto di qualità a livello di mentalità rispetto al passato. Un segnale, forse, che lo splendido solista visto in passato, soprattutto nell’anno dello scudetto 2021-22, si sta trasformando in un leader. Per Allegri, la dirigenza e i tifosi è una buona notizia. Forse migliore di un altro acquisto nel mercato di gennaio. Perché forti come Leao al top in giro ce ne sono pochi".