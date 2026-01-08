MIL-GEN (1-1): calcio di rigore allo scadere per il Genoa. Sciocchezza di Bartsaghi
Neanche il tempo di festeggiare la rete del pareggio che il Milan si fa trovare scoperto sul lato di Bartesaghi. Contropiede del Genoa che termina con una sciocchezza del 33, che in maniera irruente atterra Ekhator commettendo un fallo da calcio di rigore.
Queste le formazioni ufficiali di Milan-Genoa:
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, De Winter, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Fullkrug, Castiello. All. Massimiliano Allegri.
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. A disp. Lysionok, Sommariva, Stanciu, Ekhator, Cuenca, Otoa, Fini, Masini, Venturino, Ellertsson, Nuredini. All. Daniele De Rossi.
ARBITRO: Mariani di Aprilia.
