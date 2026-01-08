MIL-GEN (1-1) : Stanciu la spara alta! Si salva il Diavolo
Stanciu grazia il Milan. L'8 del Grifone dagli undici metri la spara alta sopra la traversa della prota difesa da Mike Maignan. Sugli sviluppi dell'azione dopo l'arbitro Mariani decide di fischiare la fine della partita dopo che non si è giocato per buoni 2 minuti per via del check al VAR per il rigore su Ekhator.
Queste le formazioni ufficiali di Milan-Genoa:
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, De Winter, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Fullkrug, Castiello. All. Massimiliano Allegri.
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. A disp. Lysionok, Sommariva, Stanciu, Ekhator, Cuenca, Otoa, Fini, Masini, Venturino, Ellertsson, Nuredini. All. Daniele De Rossi.
ARBITRO: Mariani di Aprilia.
