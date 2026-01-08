Leao salva il Milan: 1-1 col Genoa. Rossoneri secondi, la classifica aggiornata

Oggi alle 22:55
di Manuel Del Vecchio

Il Milan strappa un pareggio all'ultimo respiro contro un Genoa ostruzionista e fortunato: di seguito la classifica aggiornata.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 42 punti (18 partite giocate)
Milan 39 (18)
Napoli 38 (18)
Roma 36 (19)
Juventus 36 (19)
Como 33 (18)
Atalanta 28 (19)
Bologna 26 (18)
Lazio 25 (19)
Udinese 25 (19)
Sassuolo 23 (19)
Torino 23 (19)
Cremonese 22 (19)
Cagliari 19 (19)
Parma 18 (18)
Lecce 17 (18)
Genoa 15 (18)
Hellas Verona 13 (18)
Fiorentina 13 (19)
Pisa 12 (19)