Serie A, la classifica aggiornata. Stop Napoli, balzo Atalanta
MilanNews.it
Questa la classifica di Serie A aggiornata dopo Napoli-Verona 2-2 e Bologna-Atalanta 0-2.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 39 punti (17 partite giocate)
Milan 38 (17)
Napoli 38 (18)
Roma 36 (19)
Juventus 36 (19)
Como 33 (18)
Atalanta 28 (19)
Bologna 26 (18)
Lazio 24 (18)
Sassuolo 23 (19)
Torino 23 (18)
Udinese 22 (18)
Cremonese 21 (18)
Parma 18 (17)
Cagliari 18 (18)
Lecce 17 (18)
Genoa 15 (18)
Hellas Verona 13 (18)
Fiorentina 12 (18)
Pisa 12 (19)
Pubblicità
News
MN - Guidi: "Difficilmente Allegri dice 'domani si va in scioltezza', sarebbe anomalo. Genoa insidioso"
Le più lette
2 Vlahovic al Milan con contratto da 8 milioni? La versione di Moretto: "Il Milan non sfora certi parametri"
4 LIVE MN - Allegri: "Quota Champions a 74 punti, per lo scudetto 86-88 punti. Nkunku non convocato"
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Guidi (Gazzetta dello Sport): “Rinnovo Maignan? Il mood è cambiato, sono sorpreso”
Pietro MazzaraSedici risultati utili consecutivi e c'è chi pensa all'estetica: godetevi il Milan. Riparliamo di Bartesaghi (tre mesi dopo)
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com