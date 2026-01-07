Serie A, la classifica aggiornata. Stop Napoli, balzo Atalanta

© foto di Federico De Luca 2025
di Redazione MilanNews

Questa la classifica di Serie A aggiornata dopo Napoli-Verona 2-2 e Bologna-Atalanta 0-2.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 39 punti (17 partite giocate)
Milan 38 (17)
Napoli 38 (18)
Roma 36 (19)
Juventus 36 (19)
Como 33 (18)
Atalanta 28 (19)
Bologna 26 (18)
Lazio 24 (18)
Sassuolo 23 (19)
Torino 23 (18)
Udinese 22 (18)
Cremonese 21 (18)
Parma 18 (17)
Cagliari 18 (18)
Lecce 17 (18)
Genoa 15 (18)
Hellas Verona 13 (18)
Fiorentina 12 (18)
Pisa 12 (19)