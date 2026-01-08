Ordine sul campionato: "Febbraio e Marzo saranno decisivi per la lotta al titolo"

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il collega Franco Ordine ha parlato della corsa allo scudetto, mettendo un attimo da parte il Milan e focalizzandosi in modo particolare su Napoli ed Inter. Le sue dichiarazioni.

Inter-Napoli può essere già decisiva per la lotta del campionato?

"Il padrone secondo me è già individuato ed è l'Inter. Solo con una sconfitta del Napoli però si potrebbe avere una svolta nel campionato, mentre altrimenti bisognerà attendere la discriminante del ritorno delle coppe europee. Febbraio e Marzo saranno decisivi".