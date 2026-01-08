MIL-GEN (1-1): Leao pareggia allo scadere. Meritato!

MIL-GEN (1-1): Leao pareggia allo scadere. Meritato!MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:40News
di Lorenzo De Angelis

Il Milan trova allo scadere il pareggio grazie alla rete di Rafael Leao. Meritata la marcatura dei rossoneri, che per tutto il secondo hanno attaccato alla ricerca delle rete del pari, trovata prima con Pulisic ma annullata per un fallo di mano. 

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Genoa:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, De Winter, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Fullkrug, Castiello. All. Massimiliano Allegri.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. A disp. Lysionok, Sommariva, Stanciu, Ekhator, Cuenca, Otoa, Fini, Masini, Venturino, Ellertsson, Nuredini. All. Daniele De Rossi.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.