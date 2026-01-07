Serie A, Napoli-Verona 2-2: stop casalingo per Conte

Brutto stop casalingo del Napoli di Conte: dopo quattro vittorie consecutive gli azzurri pareggiano 2-2 in casa contro il Verona. Partenopei sotto 0-2 al termine del primo tempo, giocato in modo decisamente insufficiente da McTominay e compagni. Nella ripresa la musica cambia, con il Napoli che trova subito il gol su un grave errore di Montipò in uscita.

Grande gioia per il successivo pareggio di Hojlund, ma dalla sala VAR sono attenti: gol annullato perché il danese controlla il pallone con la mano e segna nell'immediatezza. Inutili le proteste dei giocatori in campo e di Manna dagli spalti, decisione giusta della squadra arbitrale. Dopo pochi minuti altro gol annullato per un fuorigioco di Rrahmani. Nel finale sbroglia la matassa il capitano Di Lorenzo, sempre con la complicità di Montipò: il portiere del Verona ha sulla coscienza i due gol subiti. Nel recupero Giovane può segnare il clamoroso 2-3 ma spreca tutto cercando un improbabile pallonetto dai 25 metri.