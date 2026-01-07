Serie A, Bologna-Atalanta 0-2: tre punti per la Dea nel segno di Krstovic
L’Atalanta vince lo scontro diretto contro il Bologna e rende così più interessante la sua classifica. Nonostante il forfait dell’ultimo minuto di Scamacca gli uomini di Palladino riescono ad avere la meglio sulla formazione di Italiano, evidentemente un po’ in crisi di risultati.
Protagonista del match è proprio Krstovic, chiamato a sostituire il compagno infortunato. L’ex Lecce la sblocca prima su assist di De Ketelaere, poi la chiude nella ripresa con un mancino secco che non lascia spazio a Ravaglia. 0-2 al Dall’Ara, la Dea inizia a dire la sua anche in campionato.
