MN - Guidi: "Difficilmente Allegri dice 'domani si va in scioltezza', sarebbe anomalo. Genoa insidioso"

Marco Guidi, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha rilasciato una intervista a MilanNews.it.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Allegri oggi ci ha tenuto a precisare in conferenza che il Genoa, da quando c’è De Rossi, ha sempre segnato.

“In realtà si è perso Genoa-Atalanta 0-1, però il mister ogni tanto lo fa anche di proposito (ride, ndr). Ha segnato quasi sempre tranne che in quella partita, dove tra l’altro il Genoa era rimasto in 10 dopo tre minuti per espulsione di Leali e ha avuto comunque l’occasione per segnare. Mi sembra un avversario insidioso. Arriva da un pareggio col Pisa e la brutta sconfitta con la Roma, ma è una squadra che con De Rossi ha dato qualche segnale e ha bisogno di punti: è lì che lotta per la salvezza ed è una sfida da prendere con le pinze, ma un po’ come tutte. Difficilmente Allegri dice “domani si va in scioltezza”, sarebbe anomalo”.