Probabile formazione Genoa: Norton-Cuffy a rischio, in attacco l'ex Colombo

Il pareggio casalingo contro il Pisa ha lasciato tanto amaro in bocca nell’ambiente rossoblù. Il tecnico Daniele De Rossi potrebbe cambiare qualcosa per la sfida di San Siro contro il Milan. Resta in dubbio Otoa. Il difensore danese ha rimediato una contusione alla tibia nell’ultima gara di campionato ma è in fase di recupero.

Al momento però la sua presenza è più per la panchina che dal primo minuto con Marcandalli, Ostigard e Vasquez che dovrebbero formare il terzetto difensivo davanti a Leali. A centrocampo potremmo divedere Malinovskyi con Frendrup e Thorsby ai lati ma Ellertsson e Masini scalpitano dopo una prova non positiva specialmente del centrocampista ucraino. Meno dubbi sulle fasce con Norton-Cuffy e Martin che giocheranno rispettivamente a destra e a sinistra (anche se Sabelli, che è più difensivo, può insidiare l’inglese) mentre Colombo e Vitinha dovrebbero essere le punte. -