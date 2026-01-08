MN - Adriano Galliani presente a San Siro per Milan-Genoa

Ospite d'onore a San Siro per Milan-Genoa, sfida valida per la 19esima giornata del campionato di Serie A Enlive. Presente per la sfida di questa sera l'ex amministratore delegato di Milan e Monza Adriano Galliani, un fedelissimo rossonero nonostante abbia lasciato il Diavolo nell'aprile del 2017. 

MILAN-GENOA, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Mariani
Assistenti: Bindoni - Moro
IV uomo: Turrini
VAR: Di Paolo
AVAR: Paterna

DOVE VEDERE MILAN-GENOA
Data: giovedì 8 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN
Web: MilanNews.it