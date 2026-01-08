Fofana sbaglia un gol clamoroso, bel gesto di Pulisic e Leao che incoraggiano il compagno demoralizzato

vedi letture

Al minuto 35 di Milan-Genoa, parziale di 0-1, Fofana ha sbagliato uno dei gol più incredibili del nuovo millennio: a due passi dalla porta, con Leali a terra, è scivolato in maniera tragicomica lisciando clamorosamente il pallone. Tutto San Siro è rimasto sbigottito e incredulo.

Al termine dell'azione successiva il francese si è inginocchiato, quasi a voler scomparire dalla vergogna dopo l'errore clamoroso di qualche secondo prima: bellissimo gesto di Leao e Pulisic che hanno fatto 30 metri di campo per andare a rincuorarlo e scuoterlo con un abbraccio e de gli incitamenti.